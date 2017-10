Pratteln - 2014 wurde in Pratteln der Grundstein gelegt für den grössten und modernsten Produktionsstandort von Coop. Nach drei Jahren Bauzeit ist das Werk vollbracht: Hier produziert Chocolats Halba neu die Coop-Schokolade für die ganze Schweiz und Schokolade für das Ausland, hier steht mit Cave die grösste Weinabfüllerei des Landes und hier werden Studentenfutter, Nuss- und Gewürzmischungen von Sunray für die Coop-Eigenmarken hergestellt.

"Wir investieren bewusst in den Wirtschaftsstandort Schweiz", betonte Joos Sutter, Vorsitzender der Coop-Geschäftsleitung, bei der Grundsteinlegung in Pratteln vor drei Jahren. Seither hat Coop auf dem Areal der Salina Raurica Investitionen in der Höhe von 380 Millionen Franken getätigt, 200'000 Tonnen Beton verbaut und rund 950 Kilometer Kabel verlegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...