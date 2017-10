Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axel Springer vor Zahlen von 63,50 auf 64,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Print-Werbung in Deutschland dürfte im dritten Quartal nur leicht zurückgegangen sein, schrieb Analyst Julien Roch in einer Branchenstudie zu europäischen Medienunternehmen vom Freitag. Alles in allem rechne er für den Springer-Konzern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mit weiterem organischen Konzernwachstum und einem gestiegenem operativen Ergebnis (Ebitda). Auch die Ebitda-Marge dürfte sich leicht verbessert haben./ck/zb Datum der Analyse: 27.10.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2017-10-27/08:55

ISIN: DE0005501357