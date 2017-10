Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2017-10-27 / 08:30 EXPOVINA 2017 - Die Weinwelt an Bord erleben *Zürich, 27. Oktober 2017 - *Zum 64. Mal liegt die Zürcher Weinflotte beim Bürkliplatz vor Anker, an Bord die grösste Publikums-Weinmesse der Welt. Vom 2. bis 16. November 2017 werden auf 12 Schiffen über 4000 Weine zur Degustation angeboten, Gewächse aus 25 Ländern von sechs Kontinenten. Die Limmatstadt ist während zwei Wochen Zentrum und Treffpunkt der Freunde des Weines. Degustieren ist angesagt, Prüfen, Vergleichen, Geniessen - die Weinwelt erleben. Schweizer Weine dominieren das Angebot. Über 1000 Gewächse aus 15 Rebbaukantonen zeugen von der Vielfalt an Sorten, Terroirs, klimatischen Bedingungen und Winzer-Persönlichkeiten. Das Wallis überzeugt in der Leader-Rolle, gefolgt von der Waadt, den führenden Deutschschweizer Anbaugebieten und dem Tessin. - Ein grossartiger Auftritt des Weinlandes Schweiz. Rund zwei Drittel des Sortiments an Bord sind ausländische Weine. Seit zwei Jahrzehnten gewinnen Weine aus dem Mittelmeerraum Marktanteile. Italien ist dabei unbestrittener Hauptakteur: Die Klassiker aus dem Norden halten die Spitze, und gleichzeitig wächst die Bedeutung des Südens und der Inseln weiter. Von diesem Trend können auch Weine aus Spanien, Portugal, Südfrankreich, Griechenland und Südosteuropa profitieren. Eine Auswahl an hochstehenden Kreszenzen aus Deutschland und Österreich vervollständigt die Begegnung mit dem europäischen Weinbau. Eine Spezialität der Expovina ist der traditionell starke Auftritt von Übersee. Das breite Sortiment von Weinen aus Kalifornien überzeugt. Alle berühmten Anbaugebiete der riesigen Region sind an Bord vertreten. - Die südliche Hemisphäre wird von mehr als 500 Gewächsen repräsentiert. Spitzenweingüter aus Argentinien, Chile, Australien, Neuseeland und Südafrika sorgen für einen umfassenden Überblick. Die Reise durch die Welt des Weines, welche die Expovina möglich macht, ist für Kenner ebenso faszinierend wie für Laien. Ob einem ein bestimmter Wein mundet oder nicht, entscheidet schliesslich jede Liebhaberin und jeder Geniesser selber. Probieren geht über Studieren! Auch die kulinarischen Bedürfnisse der Besucher werden auf dem «Wyschiff» erfüllt. Liebhaber von Käse-Spezialitäten geniessen auf der «Panta Rhei» ein Walliser Raclette oder ein Greyerzer Fondue. Feine Pasta gibt es im mediterranen Ambiente von «MS Vadim». Und wer die Reise durch die Welt des Weines mit einem leckeren Fisch- oder Fleischgericht krönen möchte, der kehrt am besten auf der eleganten «Rosenstadt» ein. *Dauer der Publikums-Weinmesse:* 2. bis 16. November 2017 *Öffnungszeiten: * Ausstellung: Montag bis Samstag: 13 bis 21 Uhr (Kassaschluss: 20.30 Uhr), Sonntag: 11 bis 19 Uhr (Kassaschluss: 18.30 Uhr). Restaurants: 11.30 bis 24 Uhr (Sonntag: 11 bis 21 Uhr) Eintrittspreis inkl. Katalog Fr. 25.-, Zutritt ab 18 Jahren. Die Wein-Ausstellung ist nur eingeschränkt mit dem Rollstuhl besuchbar; Hunde sind auf der Ausstellung nicht zugelassen. *Mehr Informationen:* www.expovina.ch [1] *Fotos zur honorarfreien Veröffentlichung:* Verwendung der Bilder unter der Angabe (c) Expovina AG Download Pressebilder (12 Bild-Dateien - 52 MB) [2] *Pressekontakt:* Siro Barino Barino Consulting, Kantonsstrasse 79, 8807 Freienbach Telefon: +41 44 390 42 42 Mobile: +41 79 335 24 24 E-Mail: info@barino.ch Emittent/Herausgeber: EXPOVINA AG Schlagwort(e): Events Ende der Medienmitteilung 623169 2017-10-27 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7d324d23e18b537a3b130f45e3d740a7&application_id=623169&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4e3cb67fee7a3e9374535a01f7ff842a&application_id=623169&site_id=vwd&application_name=news

