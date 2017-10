steht für "Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition", was übersetzt so viel bedeutet wie: "Darstellung der Steuerungsfunktion mit Schritten und Weiterschaltbedingungen". Beim Ausarbeiten der Norm haben die Verantwortlichen damals darauf geachtet, dass die Symbole zum Erstellen der Schrittketten leicht zu zeichnen sind und dass die Anzahl der unterschiedlichen Elemente möglichst gering bleibt. Aus diesen Gründen lässt sich ein Grafcet-Plan auch einfach mit Bleistift und Papier umsetzten. Ein Grafcet besteht im Wesentlichen aus: Schritten, Transitionen, Aktionen, Wirkungslinien sowie Elementen, um Hierarchien und Strukturen zu bilden. Dazu gehören beispielsweise zwangssteuernde Befehle, mit denen Anwender Bedingungen für bestimmte Betriebszustände einer Anlage definieren.

Disziplinübergreifende Beschreibungssprache

Fachleute aus den Bereichen Mechanik und Elektrotechnik haben mit der Norm eine gemeinsame Diskussionsgrundlage, anhand derer sie Probleme schon in der Planung erkennen und lösen können. Später hat auch der Maschinenbediener Vorteile durch Grafcet, wenn er dadurch die genaue Funktionsweise seiner Maschine kennt. So braucht er beispielsweise bei einer Störung nicht gleich das Servicepersonal zu rufen.

Damit Grafcet seine Vorzüge ausspielen kann, bedarf es allerdings einer aktuellen Dokumentation. Bei Änderungen an der Anlage - egal in welchem Umfang - gilt es, die Dokumentation zu aktualisieren. Doch hier fangen meist die Probleme an: Bei jeder Anlagenänderung müssen Anwender zwangsläufig die SPS-Programmierung anpassen. Hierzu verwenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...