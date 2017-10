Das sieht nicht gut aus für das Biotechnologieunternehmen Evotec: Gestern krachte das Papier um 12% in den Keller auf 16,10 Euro - noch am 04. Oktober markierte die Aktie ein neues 10-Jahres-Hoch bei 22,38 Euro. Aber trotz des kräftigen Rückschlags in den vergangenen Tagen legte die Aktie im bisherigen Jahresverlauf 125 Prozent zu und liegt damit in der TecDax-Rangliste auf...

