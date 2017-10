Bad Marienberg - Im Jahr 2015 erzielten die Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Branche in Deutschland Umsätze in Höhe von 337,3 Milliarden Euro (ohne Umsatzsteuer), so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entsprach dies einem Umsatzplus von 23,1 Milliarden Euro (+7,3%) gegenüber dem Vorjahr.

