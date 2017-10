FMW-Redaktion

Nein, mehr geht eigentlich nicht als das, was der Dax gestern an Rückendeckung bekommen hat! Vor allem durch Super Mario Draghi, der den Märkten angesichts einer schon fast überhitzenden Konjunktur in Deutschland und deutlicher Erholung auch der Euro-Peripherie das Signal gab, dass die EZB noch lange nicht als Liquiditätsspender aus dem Markt verschwinden wird - wie genau das passiert, das musste Draghi gestern auf der Pressekonferenz zugeben, hat man sich noch nicht so genau überlegt! Genau das aber ist doch das Problem angesichts des zunehmenden Mangels kaufbarer Staatsanleihen! Faktisch ist das ein Bluff von Draghi, auf den die Märkte aber erst einmal stark reagiert haben.

Dann weitere Rückendeckung vor allem durch die nachbörslichen Zahlen von Amazon, Alphabet (Google) und Microsoft, allesamt über der Erwartung, die Aktien der Unternehmen nachbörslich mehr (Amazon) oder etwas weniger (Alphabet, ...

