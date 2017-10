Die Wirbelstürme und Erdbeben in den USA und der Karibik kosten den Versicherer Talanx 900 Millionen Euro. Damit sei das Budget, das die Muttergesellschaft von Hannover Rück für Großschäden in diesem Jahr reserviert hatte, schon nach neun Monaten überschritten, erklärte der Versicherer am Freitag in Hannover. Vorbörslich lag die Talanx-Aktie...

