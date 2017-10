Am Mittwoch nach Börsenschluss war es so weit und Twitter war an der Reihe, die Quartalsergebnisse zu präsentieren. Zum ersten Mal seit langem waren positive Tendenzen erkennbar und wenngleich nach wie vor rote Zahlen geschrieben werden, sehen die Aktionäre anscheinend eine rosige Zukunft für Twitter.

