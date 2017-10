Jona - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim ist im dritten Quartal 2017 auf vergleichbarer Basis gewachsen, rechnet jedoch für den Rest des Jahres mit einer schwächeren Dynamik als bisher. Auf dieser Basis wird die Prognose für das Gesamtjahr und 2018 gesenkt. Der neue CEO Jan Jenisch setzt sich die Vereinfachung der Strukturen, Kostendisziplin und Leistungsmanagement als Ziele.

"Wir waren für die Entwicklung im zweiten Semester optimistischer und für das vierte Quartal bildet der Vorjahreswert eine starke Vergleichsbasis", sagte Jenisch an einer Telefonkonferenz am Freitag. Wir haben die Erwartungen zum Ausblick für den Konzern auf ein Niveau angepasst, das der aktuellen Geschäftsdynamik entspricht."

Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis

LafargeHolcim erzielte von Juli bis September einen Umsatz von 6,94 Mrd CHF. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr nominal einem Minus von 1,3%, auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde jedoch ein Plus von 4,1% ausgewiesen.

Der um die Merger- und Einmalkosten adjustierte betriebliche EBITDA stieg gegenüber den Vergleichszahlen um 1,9% (vergl. +5,9%) auf 1,75 Mrd CHF und die entsprechende Marge auf 25,2% von 24,4% im Vorjahreszeitraum. Der Konzerngewinn sank hingegen aufgrund hoher Veräusserungsgewinne im Vorjahr um rund 59% auf 433 Mio CHF. Die Nettofinanzschulden ...

