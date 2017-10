Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271) will für das dritte Quartal 2017 eine Dividende in Höhe von 0,62 Euro ausschütten (Vorjahr: 0,61 Euro). Dies beschloss der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am 26. Oktober. Total zahlt seine Dividenden auf vierteljährlicher Basis aus. Die Gesamtdividende für 2016 lag bei 2,45 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf ...

