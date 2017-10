NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer abermals erhöhten Prognose von 93 auf 95 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe bei "Conviction Buy List", schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Freitag. Mit dem erhöhten Kursziel ist der Goldman-Sachs-Experte derzeit der größte Optimist für die Wirecard-Aktie, die ohnehin einen rasanten Höhenflug hinter sich hat. Am Donnerstag war das Papier auf das Rekordhoch von 82,99 Euro gestiegen. Alleine in diesem Jahr verdoppelte sich der Kurs. Der Goldman-Sachs-Analyst hatte die Aktie bereits im Jahr 2014 zum Kauf empfohlen. Damals noch mit einem Kursziel von 48 Euro./zb/stk

Datum der Analyse: 27.10.2017

