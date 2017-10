WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern wird bei seiner Ergebnisprognose dank des guten Laufs bei seinen Marken unter anderem in China und mit teureren Autos optimistischer. Allerdings nur dann, wenn Sondereinflüsse herausgerechnet werden. Die um Sonderkosten bereinigte Umsatzrendite bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern solle nun im Gesamtjahr moderat über 7 Prozent liegen, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. Zuvor waren 6 bis 7 Prozent ohne die Herausrechnung von Sondereinflüssen erwartet worden. Analysten hatten seit längerem mit einer Erhöhung gerechnet, weil es im Tagesgeschäft besser läuft. Bisher hatte Finanzchef Frank Witter aber Vorsicht walten lassen.

Ende September hatte VW für die Bewältigung der Abgaskrise um manipulierte Dieselmotoren zusätzlich nach aktuellen Angaben 2,6 Milliarden Euro zurückgestellt, wodurch die Rechnung für die Bewältigung des Dieseldebakels auf über 25 Milliarden Euro stieg./men/jha/

