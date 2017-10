27.10.: Johannes Eichmayer, Stefan Kainz und Stefan Greunz läuten die Opening Bell für Freitag. Als Growth Ninjas kümmern sie sich um Growth und Projekte für ihre Kunden http://growth-ninjas.com http://www.boerse-social.com/goboersewien https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ 25.10.: Opening Bell für die Bawag Group an der Wiener Börse. Über wienerborse.at gibt es Einblicke in das Real-Time-Orderbuch für Bawag-Aktien. Direktlink: https://lnkd.in/dGK88Cu http://www.boerse-social.com/goboersewien https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ 24.10.: Raphaela Pruckner läutet die Opening Bell für Dienstag und Hot Yoga Vienna. Seit September betreibt die Yoga-Lehrerin ein weiteres Studio am Lugeck in der Innenstadt....

Den vollständigen Artikel lesen ...