Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise ziehen im September kräftig an

Die Importpreise in Deutschland sind im September stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, kletterte der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 3,0 Prozent registriert. Die Prognose von Volkswirten hatte nur auf ein Plus von 2,5 Prozent gelautet.

Ifo-Exporterwartungen steigen deutlich

Die deutsche Industrie rechnet mit steigenden Exporten. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen von 18,9 Saldenpunkten im September auf 20,9 Saldenpunkte im Oktober. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2011, teilte das Institut mit. Wichtigster Treiber dieser Entwicklung ist der Aufschwung in der Eurozone. Alle Branchen der Industrie gehen im Durchschnitt von einem Anstieg ihrer Exporte aus.

Jamaika-Parteien kommen beim Thema Zuwanderung nicht zusammen

Die Verhandler der Jamaika-Parteien haben ihre Verhandlungen über das schwierige Thema Migration und Zuwanderung vertagt. Bei dem Thema gebe es kein Zusammenkommen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Verhandlungskreisen. Von anderer Seite hieß es, das Thema müsse in "kleinerer Runde weiter besprochen werden". Unklar war demnach zunächst, ob dies noch am Abend passieren soll.

Katalanischer Minister tritt nach Puigdemonts Absage an Neuwahlen zurück

Nach der Absage des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont an Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien hat ein Mitglied der Regionalregierung seinen Rücktritt erklärt. "Meine Versuche eines Dialogs sind erneut gescheitert", erklärte der für Unternehmen zuständige Minister Santi Vila im Kurzbotschaftendienst Twitter zur Begründung. Der als moderat geltende Vila hatte sich katalanischen Medienberichten zufolge für die Wahl eines neuen Regionalparlaments ausgesprochen.

Auch US-Repräsentantenhaus billigt Haushalt für 2018

Nach dem US-Senat hat auch das Repräsentantenhaus den Haushalt für das Jahr 2018 gebilligt und damit zugleich den Weg frei gemacht für die von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuermaßnahmen. Die Kongresskammer genehmigte den Haushalt mit einer knappen Mehrheit von 216 zu 212 Stimmen. Die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes machte den Weg für Trumps Steuerreform frei, die nun mit einer einfachen Mehrheit im Senat verabschiedet werden kann.

Trump ruft wegen Drogenmissbrauchs Gesundheitsnotstand aus

Wegen der in der US-Bevölkerung weit verbreiteten Abhängigkeit von Opiaten hat Präsident Donald Trump den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. "Wir können die Generation sein, die die Opiate-Epidemie beendet", sagte Trump bei einem Treffen im Weißen Haus. In den USA sterben täglich mehr als 150 Menschen am Missbrauch von rezeptpflichtigen Schmerzmitteln oder Heroin.

Twitter verbannt Werbung von russischen Medien RT und Sputnik

Wegen des Vorwurfs der Wahlkampfmanipulation verbannt der Kurzbotschaftendienst Twitter jegliche Werbung der russischen Medien Sputnik und RT. Die Maßnahme trete sofort in Kraft, erklärte Twitter. Die Entscheidung gehe auf Untersuchungen rund um die US-Präsidentschaftswahl 2016 und die Einschätzung der US-Geheimdienste zurück, wonach beide Medien versuchten, "im Auftrag der russischen Regierung die Wahl zu beeinflussen".

Australische Regierung verliert Mehrheit im Parlament

Die konservative Regierung in Australien hat im Parlament ihre Mehrheit verloren, nachdem ein Gericht fünf Abgeordneten das Mandat entzogen hat. Der Hohe Gerichtshof urteilte, dass die Abgeordneten nicht im Parlament sitzen dürfen, weil sie neben der australischen Staatsbürgerschaft eine zweite Staatsbürgerschaft eines anderen Landes besitzen. Das verstößt gegen ein 116 Jahre altes Gesetz.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Okt 100 (Sep: 101)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Okt PROGNOSE: 101

Japan/Kernverbraucherpreise Sep +0,7% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Okt +0,6% (PROG: +0,5%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Sep +0,7% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Sep unverändert gg Vm

Japan/Verbraucherpreise Tokio Okt -0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Okt -0,1% gg Vm

