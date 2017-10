München (ots) -



- Höchste Rabatte für Verzicht auf Kaskoschutz und geringere Fahrleistung - Große Preisaufschläge für ältere Versicherungsnehmer und höhere Fahrleistung



Über 50 Merkmale beeinflussen den Preis einer Kfz-Versicherung - den höchsten Rabatt gibt es für den Verzicht auf Kaskoschutz. Eine reine Haftpflichtversicherung kostet durchschnittlich 54 Prozent weniger als Vollkaskoschutz. Die Reduzierung von Voll- auf Teilkaskoschutz spart im Schnitt 37 Prozent.*



Günstiger wird die Kfz-Versicherung auch wenn Versicherungsnehmer weniger Kilometer im Jahr mit ihrem Fahrzeug zurücklegen. Verbraucher, die nur 6.000 km Fahrleistung statt 12.000 km angeben, zahlen durchschnittlich 13 Prozent weniger.



"Verbraucher sollten in erster Linie auf individuell passende Leistungen achten und ihren Versicherungsschutz nicht nach einzelnen Rabatten auswählen", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.de. "Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden, müssen die Angaben zu Tarifmerkmalen wahrheitsgemäß erfolgen."



Ältere Versicherungsnehmer zahlen den doppelten Kfz-Versicherungsbeitrag



Die höchsten Aufschläge verlangen Versicherer für ältere Versicherungsnehmer. Ein 85-jähriger Kfz-Halter zahlt im Schnitt 108 Prozent mehr Kfz-Versicherungsbeitrag als ein 45-jähriger.



Durchschnittlich 61 Prozent teurer wird es für Vielfahrer, die 35.000 km statt 12.000 km im Jahr zurücklegen. In der Spitze verlangen Versicherungsunternehmen für eine solche Erhöhung der Fahrleistung 109 Prozent mehr Beitrag.



Auswirkungen hat auch der Wohnort: Zwischen der höchsten (Offenbach am Main) und der niedrigsten Regionalklasse (Bad Liebenwerda) unterscheidet sich der Beitrag zur Kfz-Haftpflichtversicherung um durchschnittlich 54 Prozent.



Die verschiedenen Tarifmerkmale wirken sich jedoch nicht bei allen Versicherern gleich auf den Beitrag aus. Erweitert ein Kfz-Halter den Fahrerkreis seines Pkws, z. B. um seinen Lebensgefährten, erhält er bei einem Anbieter 20 Prozent Rabatt, während ein anderer fünf Prozent Aufschlag verlangt.



*Rabatte und Aufschläge wurden über alle Kfz-Versicherungstarife im CHECK24-Vergleich berechnet.



