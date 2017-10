Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursgewinne verzeichnet und erstmals die Marke von 13.200 Punkten geknackt. Gegen 09:35 Uhr wurde der DAX mit rund 13.219 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Linde, Volkswagen und BMW. Linde kommt bei der geplanten Fusion mit dem US-Rivalen Praxair weiter voran. Die neue Holding-Gesellschaft habe bereits vier von 24 der benötigten kartellrechtlichen Genehmigungen erhalten, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Aktien der Lufthansa, von Thyssenkrupp und der Deutschen Börse sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.