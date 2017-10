Frankfurt - Die Europäische Zentralbank hat die Reduzierung ihres Anleihekaufprogramms beschlossen, so die Analysten der Helaba.Ab Januar kommenden Jahres werde das monatliche Volumen auf 30 Mrd. von derzeit 60 Mrd. EUR reduziert. Die Käufe sollten bis Ende September 2018 oder erforderlichenfalls darüber hinaus erfolgen, in jedem Fall aber so lange, bis der EZB-Rat eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung erkenne, die mit dem Inflationsziel im Einklang stehe. Die Zinssätze seien erwartungsgemäß nicht angetastet und der Passus beibehalten worden, wonach die Leitzinsen weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen Niveau bleiben würden. Die EZB vollziehe den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik somit sehr vorsichtig. Zudem sei es Präsident Draghi gelungen, Zinserwartungen im Zaum zu halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...