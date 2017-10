Die Verhandlungen für ein Jamaika-Bündnis sind so außergewöhnlich wie absurd. Die frei gewählten Abgeordneten spielen keine Rolle. Vor allem FDP-Chef Christian Lindner wählt wohl den Alleingang. Eine Analyse.

Am Montag, Punkt 8.30 Uhr, werden sich die stellvertretenden Vorsitzenden und mit ihnen die bedeutsamen Chefs der Arbeitsgruppen der CDU-Fraktion wie etwa Jürgen Hardt (Auswärtiges), Henning Otte (Verteidigung) oder Marie-Luise Dött (Umwelt und Bau) über eine Frankfurter Telefonnummer in eine Schaltkonferenz einwählen. "Mir ist es ein besonderes Anliegen", schreibt Fraktionschef Volker Kauder in der Einladung an die 15 Führungskräfte der insgesamt 200 CDU-Abgeordneten, "dass Ihre Einbeziehung als fachlich zuständige Kollegen unserer Fraktion auch in der Sondierungsphase gewährleistet ist." Die Runde solle sich daher telefonisch abstimmen. Auch würden die Berichterstatter aus den Sondierungsrunden "auf sie zukommen".

Kauder gehört zum elitären Kreis jener Spitzenpolitiker von CDU, CSU, FDP und Grünen, die seit einer Wochen über das verhandeln, was lange Zeit als undenkbar galt: ein schwarz-gelb-grünes Bündnis, gemeinhin "Jamaika" genannt. Dabei sind die Verhandlungen so außergewöhnlich wie demokratiegefährdend. Das Komma zwischen CDU und CSU zu Beginn des Absatzes ist sehr wohl gewählt, verhandeln doch in der Tat die Parteien und nicht die Fraktionen. Anderenfalls wäre das Komma durch einen Schrägstrich zu ersetzen, der die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU beschriebe.

Doch die Koalitionäre, die am Ende die Beschlüsse der Sondierung umsetzen müssen, spielen keine Rolle. Das gilt besonders in der FDP, wo Parteichef Christian Lindner nach Angaben von Teilnehmern die Verhandlungen fast im Alleingang führt. Aber es gilt auch für die Volkspartei CDU. "Kleine Sondierungsrunde" nennen sie den Kreis, dem die 20 Großkopferten um Merkel, Seehofer, Lindner, Cem Özdemir und Simone Peter (Grüne) angehören. Der Rest darf auf Telefonkonferenzen hoffen.

Telefonjoker im Back Office

"Wir sind der Telefonjoker", frotzelt ein Mitglied der geplanten Montagsrunde. "Niemand weiß, wie die Verhandlungen ablaufen", sagt es. Zwar habe Parteichefin Angela Merkel im Bundesvorstand der Partei vergangenen Montag die Teilnehmer der Sondierungsrunden benannt. Dazu wurden auch bei jedem Thema zwei Fachpolitiker benannt. Sie nehmen aber nicht an den Runden teil. Vielmehr sitzen sie "im Back Office", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...