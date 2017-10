BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 26-Oct-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 26/10/2017 IE00B88D2999 17653 GBP 3951610.015 223.8492049 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 26/10/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 7067493.229 15.92168625 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 26/10/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 93041415.25 242.9108529 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 26/10/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 8040430.899 6.8057403 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 26/10/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9345491.58 288.6638326 Daily ETP



Boost ShortDAX 26/10/2017 IE00B8GKPP93 937613 EUR 5800587.267 6.1865474 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/10/2017 IE00B7Y34M31 27414 USD 14458124.37 527.3992985 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/10/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 43757466.54 7.514829 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/10/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 8018722.422 856.9757852 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/10/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 23445545.29 3.8085081 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/10/2017 IE00B7ZQC614 227291567 USD 167355599 0.7363036 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/10/2017 IE00B7SX5Y86 379553 USD 25696352.22 67.701618 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 26/10/2017 IE00B8HGT870 650848 USD 14721628.8 22.6191504 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 26/10/2017 IE00B6X4BP29 35475 USD 3991158.045 112.5062169 Daily ETP



Boost Copper 3x 26/10/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 2072699.767 26.7400277 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 26/10/2017 IE00B8KD3F05 62997 USD 3491101.65 55.4169508 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/10/2017 IE00B8VC8061 155090576 USD 44022522.03 0.2838504 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/10/2017 IE00B76BRD76 217782 USD 7814858.581 35.883859 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 26/10/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 16070187.7 3.5093899 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 26/10/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1719597.431 102.8775011 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 26/10/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2257926.239 40.19092629 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 26/10/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2455453.566 65.71181969 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 26/10/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 422978.4864 161.0119857 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 26/10/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20660169.54 53.05710021 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 26/10/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2898741.613 219.8347954 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 26/10/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 257922417.5 5008.202281 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 26/10/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 160478131.6 19714.75818 Daily ETP



Boost Palladium 26/10/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 932895.5983 50.1961581 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 26/10/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 995558.5397 133.2563967 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/10/2017 IE00B94QL251 863 USD 114341.4755 132.4930191 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/10/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 245852.8679 4.3940746 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 26/10/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 374798.3502 72.0766058 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 26/10/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 649839.9953 87.8874757 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 26/10/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 487725.9759 81.8744294 Daily ETP



Boost Silver 2x 26/10/2017 IE00B94QL921 -1485 USD -92611.7777 62.3648335 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 26/10/2017 IE00B94QL699 14638 USD 656853.3483 44.8731622 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 26/10/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 47766332.55 9.2620761 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 26/10/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 38291817.27 98.386217 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1618848.278 126.6704443 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 12309355.74 51.7197648 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 955035.8327 130.8268264 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKS8QN04 1268759 EUR 72800485.27 57.3792858 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKT09479 821 GBP 111219.8339 135.468738 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKS8QQ35 150404 GBP 7871189.612 52.33364546 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKT09032 2500 USD 262337.9255 104.9351702 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/10/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10571249.31 79.9574113 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 26/10/2017 IE00BLS09N40 431686 EUR 18342652.11 42.4907273 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 26/10/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 6340936.43 15.3973494 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 26/10/2017 IE00BLNMQS92 40941 EUR 4400038.951 107.472679 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 26/10/2017 IE00BLNMQT00 70136 EUR 2903933.928 41.4043277 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 26/10/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 2879979.079 16.3813881 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 26/10/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1111764.964 100.3669734 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/10/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 834920.0572 28.4131379 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/10/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 580825.2213 67.8534137 Short Daily ETP



Boost Brent 26/10/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7227942.242 19.1411372 Oil ETC



Boost Gold 26/10/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2877013.17 25.9498969 ETC



Boost Natural Gas 26/10/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 991059.7579 22.6522767 ETC



Boost BTP 10Y 5x 26/10/2017 IE00BYNXNS22 114150 EUR 5340146.043 46.7818313 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 26/10/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3019016.335 50.5901256 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 26/10/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1553784.022 80.6992844 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 26/10/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 561042.8617 75.867865 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 26/10/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1530603.156 90.2371864 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 26/10/2017 IE00BYTYHS72 239399 USD 8288837.668 34.6235267 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 26/10/2017 IE00BYTYHR65 187057 USD 4084928.3 21.8378799 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/10/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5573133.838 227.085561 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/10/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 299566.9677 27.2333607 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 26/10/2017 IE00BYTYHQ58 28941978 USD 7740479.921 0.2674482 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 26/10/2017 IE00BYMB4Q22 186606 EUR 29097568.54 155.9305089 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R2



Copyright RTT News/dpa-AFX