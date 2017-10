Die Volkswagen-Daten sind an sich weitgehend bekannt. Die Q3-Zahlen bieten kaum eine Überraschung. Herr Müller muss heute eine Perspektive liefern, wie VW nach den sehr schwierigen letzten zwei Jahren neben den Ergebnissen nun die Erwartungen des Marktes erfüllen will. Allein darauf kommt es an. Das KGV von 6 ist unverändert das niedrigste unter allen Qualitäts-Aktien in Deutschland.



Für BMW und DAIMLER gilt das Gleiche und daran hängt die ganze DAX-Tendenz. Neben der Chemie, wie bereits erläutert.