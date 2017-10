FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 567 (509) PENCE - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 835 (810) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LAIRD PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1500 (1610) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1775 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4289 (4193) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 3800 (3360) PENCE - 'REDUCE' - JPM RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 690 (625) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1330 (1570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 145 (144) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 700 (685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 630 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 482 (495) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE INITIATES AB FOODS WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 2900 PENCE - MACQUARIE RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 850 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE RESUMES ACACIA MINING WITH 'SELL' - TARGET 147 PENCE - RBC CAPITAL RAISES COMPASS GROUP TO 'OUTPERFORM' (SP) - TP 1750 (1530) PENCE - RBC CAPITAL RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - S&P GLOBAL CUTS RELX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1800 PENCE - SOCGEN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (265) PENCE - 'BUY'



