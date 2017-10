Biogen (WKN:789617), eines der weltweit führenden Biopharma-Unternehmen, erzielt jedes Quartal einen Umsatz in Milliardenhöhe. Aber ich bin zunehmend besorgt, dass die Probleme für die umsatzstärksten Multiple-Sklerose-Medikamente das Umsatzwachstum in Zukunft belasten werden.

Die Details

Der Markt für MS-Medikamente ist jährlich 20 Milliarden US-Dollar wert, und Biogen ist mit einem Marktanteil von 38 % der größte Player auf dem Markt.



Zu den umsatzstärksten MS-Medikamenten des Unternehmens gehören die langjährigen Injektionspräparate Avonex und Tysabri sowie Tecfidera, das umsatzstärkste orale MS-Medikament.



Die Ärzte stellen die Patienten seit Jahren auf orale Medikamente um, was zu einem Umsatzrückgang bei Avonex geführt hat. Die FDA-Zulassung von Plegridy, eine länger ...

