Es ist fast 61 Jahre her, dass die Gründer-Gesellschafter Walter und Karl Kunert den ersten Spatenstich für die Wellpappenfabrik in Bad Neustadt getätigt haben. Heute feiert Kunert Wellpappe die Grundsteinlegung für die neue Firmengeschichte und blickt optimistisch in die Zukunft. Mit dem ersten Spatenstich zum Bau des neuen Logistikzentrums in Bad Neustadt ist ein wichtiger Meilenstein für Kunert Wellpappe erreicht. Auf einer Baufläche von knapp 15.000 Quadratmeter wird ein modernes, automatisiertes Hochregallager mit der dazugehörigen Versandhalle errichtet. Zukunftsweisend wird in diesem Zuge ebenfalls die Produktion erweitert und mit modernen innerbetrieblichen Transportsystemen für Halbfertig- und Fertigware ausgestattet. Der Bau hat offiziell am 28. September begonnen. Dieser wird ca. zwei Jahre andauern. Im Sommer 2019 soll das Logistikzentrum in Betrieb genommen werden. Das geplante Investitionsvolumen für die gesamte Unternehmung bewegt sich in einem zweistelligen Millionenbereich. Somit soll es eine der größten Investitionen der Unternehmensgeschichte werden.

Logistikzentrum mit viergassigem Hochregallager

Das viergassige Hochregallager ist die größte Einzelmaßnahme des gesamten Bauvorhabens. Dieses nimmt mit seinen Maßen die Grundfläche von 4.000 Quadratmeter ein und wächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...