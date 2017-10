Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny in der Pflicht, den Zahlungsausfall von Euro-Ländern zu verhindern. Das sollte seiner Meinung nach bei der Diskussion über den regulatorischen Status von Staatsanleihen bedacht werden. Bei einem Vortrag in Frankfurt sagte Nowotny: "Diese Argumentation mit den Risiken eines Ausfalls staatlicher Schuldner sind zwar aus theoretischer Perspektive interessant, sie werden aber meiner Meinung nach, gemessen an der tatsächlichen Relevanz dieses Thema für den Euroraum, übertrieben." Er fügte hinzu: "Ich denke, die EZB hat die Macht, das zu verhindern und sie sollte diese Macht auch nutzen."

Die EZB könne nicht akzeptieren, dass die Renditen von Staatsanleihen die Erwartung beinhalten, dass es zu einer Implosion des Währungsraums kommt. "Das ist ein Risiko, das die EZB nicht akzeptieren kann und nicht akzeptieren sollte, aus Gründen der Preisstabilität und der Finanzstabilität", sagte Nowotny.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2017 07:35 ET (11:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.