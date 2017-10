Im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim ist am Donnerstagnachmittag ein 45 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Bei Kranarbeiten auf einem Firmengelände war ein Stahlseil gerissen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Ausleger des Krans klappte infolgedessen mit angehängter Last nach unten, traf das Dach einer Halle und kippte zu Boden. Der 45-Jährige wurde unter der tonnenschweren Last begraben. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unglücksort erlag. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Unglücksursache.