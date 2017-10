München (ots) -



Neue Folgen mit den Trödelprofis



- Trödeltrupp-Marathon an den Feiertagen mit jeweils fünf Folgen am Stück - Täglich neue Folgen ab 6. November 2017, um 16:00 Uhr



Die RTL II-Trödelprofis gehen am Reformationstag sowie an Allerheiligen gleich mit jeweils fünf Folgen am Stück auf Sendung. Otto Schulte, Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Marco Heuberg sind wieder in ganz Deutschland unterwegs, um in Kellern und Dachböden nach versteckten Schätzchen zu suchen. Doch bei ihren Einsätzen zählt nicht nur ihr Fachwissen rund um das Thema Trödel, sondern auch ihr menschliches Fingerspitzengefühl ist gefragt.



Ob Oldtimer in der Garage oder Silberbesteck in der Kommode: Die RTL II-Trödelprofis finden überall wertvolle Schätzchen. Am Reformationstag sowie an Allerheiligen sind die Experten Otto Schulte, Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Marco Heuberg unterwegs auf Trödeljagd. Gleich in jeweils fünf neuen Folgen am Stück helfen die Raritätenjäger Familien deutschlandweit beim Entrümpeln und holen den besten Preis für die Trödelstücke raus.



Bei ihren Einsätzen wühlen sich die Trödelprofis nicht nur durch Unmengen an Müll, Schrott und altem Plunder, sondern helfen Familien nach schweren Schicksalsschlägen wieder zurück auf die Beine. Keine leichte Aufgabe, denn die Sammelwütigen trennen sich meist nur ungerne von ihren vermeintlichen Schätzchen.



Mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld feilschen Otto Schulte, Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Marco Heuberg um den bestmöglichen Erlös für die Familien zu erreichen.



Ausstrahlung:



Feiertagesspezial: Dienstag, 31. Oktober und Mittwoch, 1. November 2017 fünf Folgen am Stück ab 13:00 Uhr bei RTL II



Neue Folgen ab Montag, 6. November 2017, werktags um 16:00 Uhr bei RTL II



