Pullach - Der DJE - Asia High Dividend hat die 200 Mio.-Euro-Marke überschritten und verfügt per 23.10.2017 über ein Fondsvolumen von 202,60 Mio. Euro, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Investitionsschwerpunkt sind strukturell gut positionierte Unternehmen mit attraktiven Dividendenrenditen im asiatisch-pazifischen Raum. Der regionale Fokus liegt auf in Hongkong gelisteten chinesischen Aktien. Die Wertentwicklung des DJE - Asia High Dividend PA (ISIN LU0374456654/ WKN A0Q5KZ) beträgt +134,11 Prozent seit Auflage 2008, was einer jährlichen Wertentwicklung von +9,65 Prozent p.a. entspricht. (Stand: 23.10.2017). Die größten Performancebeiträge im bisherigen Jahresverlauf 2017 kamen aus den Sektoren Immobilien, Konsumgüter und Chemie.

