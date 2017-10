Liebe Leser,

nach Kursgewinnen am Mittwoch und am Donnerstag zeigt sich die Aktie der Bitcoin Group zum Wochenausklang am Freitag wieder etwas schwächer. Wichtig aus Sicht von Charttechnikern ist, dass die runde 60-Euro-Marke erfolgreich verteidigt und inzwischen wieder um knapp 4 % distanziert werden konnte. Denn unterhalb von 60 Euro könnte es relativ schnell in Richtung 50 Euro gehen, da keine nennenswerten Unterstützungen mehr sichtbar sind. Übergeordnet ist die Stimmung aber weiterhin ... (Frank Holbaum)

