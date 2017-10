Denn beim Herstellen von Arzneimitteln ermöglicht er nicht nur Vorteile hinsichtlich der Produktionsleistung, sondern stellt einen entscheidenden Faktor für die Produktqualität sowie auch der Prozesssicherheit durch ausführliche und kontinuierliche Prozessanalysedaten dar. Im Vergleich zum chargenbezogenen Ansatz können Hersteller ihre Kosten bei einer kontinuierlicher Produktion signifikant reduzieren, Produktionszeiten verkürzen und ihre Gesamteffizienz noch einmal deutlich steigern. Dem Auftraggeber aus dem Fallbeispiel, einem namhaften Hersteller von Pharmazeutika mit mehreren Produktionsstätten in Deutschland, gelang mit einer Produktionsanlage ein in der Branche bedeutsamer Meilenstein in Bezug auf kontinuierliche Herstellung in der pharmazeutischen Industrie ...

