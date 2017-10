Mainz (ots) -



Ein Jahr nach Trumps Wahlsieg beleuchten mehrere Dokumentationen in ZDF und ZDFinfo die bisherige Amtszeit des 45. US-Präsidenten. Von der "ZDFzeit"-Doku "Mensch Trump! - Provokateur, Populist, Präsident" am Dienstag, 7. November 2017, 20.15 Uhr, bis zur ZDF-Doku "Stars gegen Trump - Amerikas neuer Widerstand" am Dienstag, 14. November 2017, 23.40 Uhr, reicht die informative Palette.



Los geht es bereits am Mittwoch, 1. November 2017, in ZDFinfo: Von 14.15 Uhr bis 0.45 Uhr nehmen anlässlich von "Ein Jahr Donald Trump" zwölf Dokumentationen die Situation in den Vereinigten Staaten ins Visier - von "Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt" bis zu "Gefährliche Verbindungen - Trump und seine Geschäftspartner".



Als Erstausstrahlung ist um 20.15 Uhr die Dokumentation "American Patriot -Aufstand gegen den Staat" zu sehen. Der PBS-Frontline-Film von Richard Rowley schildert den seit über 20 Jahre schwelenden Streit einer amerikanischen Farmer-Familie mit der Regierung, aus dem das regierungsfeindliche "Patriot Movement" entstand. Die lokale Auseinandersetzung zwischen dem Bureau of Land Management und der Farmer-Familie Bundy im Städtchen Bunkerville in Nevada, bei dem es um Nutzungsrechte von öffentlichen Weideflächen geht, wurde durch die US-weite Medien-Berichterstattung zum Nährboden für die Verbreitung von extremistischem, regierungsfeindlichem Gedankengut. Ammon Bundy und seine Unterstützer sind für die einen Helden und Patrioten, für andere Verbrecher und Terroristen.



Noch eine weitere Frontline-Doku sendet ZDFinfo am Mittwoch, 1. November 2017, zum ersten Mal: Um 21.45 Uhr ist Michael Kirks Film über den "Trump-Flüsterer" Steve Bannon zu sehen.



Die ZDFinfo-Dokumentationen zu "Ein Jahr Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten" in der Übersicht: 14.15 Uhr: Cops außer Kontrolle - Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt 15.00 Uhr: Die gespaltenen Staaten von Amerika - Obamas Versprechen 16.30 Uhr: Die gespaltenen Staaten von Amerika - Obamas Scheitern 18.00 Uhr: Die ungleichen Staaten von Amerika - Im Schatten der Armut 18.45 Uhr: Die ungleichen Staaten von Amerika - Im Licht des Reichtums 19.30 Uhr: Armut, Politik und Profit - Wohnungsnot in den USA 20.15 Uhr: American Patriot - Aufstand gegen den Staat 21.00 Uhr: Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan - Rassisten in den Südstaaten 21.45 Uhr: Steve Bannon - Der Trump-Flüsterer 22.30 Uhr: Trumps Weg an die Macht 23.15 Uhr: Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus 24.00 Uhr: Gefährliche Verbindungen - Trump und seine Geschäftspartner



