Es geht ums Geld. Alles, was Rang und Namen hat in der Wirtschafts- und Finanzwelt, versammelt sich alljährlich auf der Gewinn-Messe. Anlageformen, Investmentchancen, Performancevergleiche, neue Trends bei Veranlagungen, Ausblicke und sich verändernde Großwetterlagen - das alles wird von Experten, Managern, Publizisten und Politikern in diesen zwei Tagen präsentiert, analysiert und diskutiert. Die Gewinn-Messe ist natürlich auch ein Schaulaufen von Unternehmen, die mit ihren Kapitelgebern, sprich Investoren, den Kontakt pflegen bzw. auch zu einem Investment ermuntern wollen. Es sind Großkampftage für Investor Relations-Manager, die einen perfekten Auftritt organisieren - vom Informationsmaterial, Präsentationen, Messestand bis zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...