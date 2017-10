Berlin (ots) - Berlin. Deutliche Kritik an der Möglichkeit der Hausgeburt übt der Geburtsmediziner Wolfgang Henrich, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin an der Berliner Charité. In einem Beitrag für das jetzt in Berlin erschienene Magazin "Tagesspiegel Mutter & Kind" kritisiert Henrich, dass in westlichen Ländern Hausgeburten von der Gesundheitspolitik akzeptiert und bezahlt würden. "Es ist unverständlich, dass die Risiken als akzeptabel beurteilt werden und die Gesetzgebung vermeidbare Sterblichkeit und Gesundheitsschäden zugunsten einer romantisch verklärenden Ideologie duldet."



