Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie versucht sich an einem Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone - Chartanalyse Mit Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für Q3 hat sich das Papier der Volkswagen VZ (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit in die Gewinnerliste beim deutschen Aktienbarometer eingereiht und versucht sich zugleich an einem Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone aus den letzten Monaten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...