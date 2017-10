Wer hatte das gedacht: Der Markt für Schuldscheinemissionen ist nach drei Quartalen erneut klar auf Rekordkurs und steuert damit in puncto Dealanzahl und -volumen nach dem Boomjahr 2016 ein weiteres Rekordjahr an. Allein in Q3 summierte sich das Dealvolumen auf knapp 8,9 Mrd. EUR - ein Plus von 28% ggü. Q2 und ein satter Aufschlag von fast drei Vierteln im Vorjahresvergleich. Die Gesamtanzahl der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...