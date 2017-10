Mainz (ots) -



Samstag, 4. November 2017, 20.15 Uhr, 3sat



Es war der spektakulärste Kunstfund der letzten Jahrzehnte: der Bilderschatz des Cornelius Gurlitt. 2012 fanden Zollfahnder in seiner Münchner Wohnung weit über 1000 Kunstwerke, unter anderem von Matisse, Rodin und Monet. Die Werke stammten von Gurlitts Vater Hildebrand Gurlitt, einem der wichtigsten Kunsthändler der Nationalsozialisten, und galten über 50 Jahre lang als verschollen. Die fiktive Dokumentation "Gurlitts Schatten", die am Samstag, 4. November 2017, 20.15 Uhr, in 3sat zu sehen ist, zeichnet die Stationen des Falles nach, befragt Beteiligte und gewährt Einblick in das Leben eines Eremiten.



Wie viele Bilder der Sammlung sind Raubkunst, und was wusste Cornelius Gurlitt davon? Bevor man diese Fragen beantworten konnte, starb Cornelius Gurlitt und vermachte sein gesamtes Vermögen dem Kunstmuseum Bern. Das Schweizer Museum nahm das Erbe an, aber nur unter der Bedingung, dass alle unter Raubkunstverdacht stehenden Bilder in Deutschland verbleiben. Der "Fall Gurlitt" bleibt bis heute brisant. Außerdem geht die Dokumentation der Frage nach, ob die Beschlagnahmung einer ganzen Kunstsammlung gerechtfertigt war.



3sat zeigt die Dokumentation "Gurlitts Schatten" anlässlich der Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt". Unter diesem Titel zeigen die Bundeskunsthalle in Bonn und das Kunstmuseum Bern vom 3. November 2017 bis zum 11. März 2018 zeitgleich Ausstellungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt.



Kunstexperte und Journalist Stefan Koldehoff zum "Fall Gurlitt" im aktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin": http://ly.zdf.de/Cnk/



