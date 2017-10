Berlin (ots) -



Mit Standing Ovations und tosendem Applaus wurden am Donnerstag die ersten Previews der neuen APASSIONATA-Tour "Gefährten des Lichts" nahe Wien gefeiert. Nun steht das gesamte Team in den Startlöchern, um mit dem neuen Programm auch Deutschlands größte Arenen zu erobern.



Mehr denn je überzeugt "Gefährten des Lichts" mit beeindruckenden Szenerien und der perfekten Verschmelzung der Protagonisten und der Show-Elemente zu einem ebenso spannenden wie berührenden Gesamterlebnis. Mit dem neuen APASSIONATA-Kreativteam um den Emmy-nominierten Creative Director Klaus Hillebrecht, Kostümbildnerin Kristina Weiß und Lichtdesigner Rüdiger Benz wird nicht nur an die bisherigen Erfolge angeknüpft, sondern die Inszenierung nochmals auf ein neues Niveau gehoben. Mit einem mitreißenden Soundtrack, aufwendig gestalteten Kostümen und perfekt auf die Szenen abgestimmte Lichtkompositionen werden die Zuschauer Teil einer unvergesslichen Show-Sensation.



Die insgesamt 60 Pferde - noch nie waren so viele der edlen Tiere dabei - ihre Reiter und ein internationales Team von Tänzern begeistern das Publikum gemeinsam in bester APASSIONATA-Manier mit einer inspirierenden Geschichte. Die Erinnerungen einer alten Frau an die unglaublichen Begebenheiten ihrer Jugend verleihen der Show ihren Rahmen: Alana wird als junges Mädchen auserwählt, Menschen mit leuchtenden Herzen zu finden - die Gefährten des Lichts - und sie auf der ganzen Welt und in verschiedenen Epochen zu suchen. Alles, um die Erde vor Kälte und der ewigen Dunkelheit zu bewahren.



Zum 15. Mal gastiert Europas beliebteste Familien-Entertainment-Show mit Pferden in diversen europäischen Metropolen. Bisher konnten sich mehr als 7 Millionen Zuschauer in über 1.600 Vorstellungen in 74 Städten Europas von der Einzigartigkeit der Ausnahme-Produktion überzeugen. Mit einer konstant hohen Qualität und 14 erfolgreichen Tourneen avanciert APASSIONATA somit zu einem Aushängeschild der Entertainment-Branche. Die einzigartige Symbiose aus melancholisch-schönen Momenten, rasanter Action, witzigen Comedy-Nummern und eleganten Dressurdarbietungen ist ein Highlight für alle Besucher.



Bis Juni 2018 ist APASSIONATA mit "Gefährten des Lichts" in 28 Städten - u.a. in Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg, Wien und Zürich - in Deutschland und Europa zu erleben und verspricht ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie.



