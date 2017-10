Moskau (ots/PRNewswire) -



Das ICO der Universa-Blockchain-Plattform startet diesen Samstag.

Es soll insgesamt 99 Millionen US-Dollar beschaffen.



Die Universa-Blockchain-Plattform kann durchaus als das bislang

vielversprechendste russische ICO-Projekt bezeichnet werden.

Universa-Blockchain ist ein Protokoll und eine Blockchain-Plattform

zur Entwicklung von Geschäftsanwendungen, die Lösungen für

Transaktionsprobleme im realen Sektor bieten sollen. Universa

digitalisiert die Prozesse für das Abschließen von Verträgen, die

Erbringung von Dienstleistungen und das Schutzrechtmanagement. Es

bietet niedrige Transaktionskosten (zehnmal billiger als Ethereum)

und eine einfache Programmierschnittstelle für die Integration von

laufenden Geschäftsprozessen. Darüber hinaus kann das Protokoll

22.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten - eine Zahl, die

wesentlich höher ist als bei den allseits bekannten Bitcoin- oder

Etherium-Blockchains.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/591533/Universa_Logo.jpg )



(Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/591534/Universa_New_Money_Order.jpg )



Video - http://www.youtube.com/watch?v=cZHIa0_dv7g



Universa stellt ein Gateway für Dienstleistungen bereit, die

automatisch elektronische Eingangsdokumente akzeptieren, und erstellt

Standard-Ausgangsdokumente, die auf den Regeln und Bestimmungen von

"intelligenten Verträgen" basieren. Generell senkt Universa die

Kosten von Geschäftstransaktionen erheblich und macht den Ablauf

selbst sehr sicher. So können zum Beispiel durch die Nutzung von

gebrauchsfertigen Universa-Kommunikationsdienstleistungen

elektronische Materialien von Einzelpersonen wie etwa Fotos oder

Artikel gekauft, mit allen Arten von Waren gehandelt, Darlehen

angeboten, Wertpapiere umgetauscht oder verkauft und auch Geschäfte

mit anderen Finanzinstrumenten betrieben werden. Des Weiteren können

die intelligenten Verträge von Universa auf die gleiche Weise wie ein

"intelligenter Autoschlüssel" für Carsharing-Dienste sowie für

Hotelgeschäfte, Unterhaltungszentren, Wellness-Einrichtungen,

intelligente Haussysteme, Tankstellen, Mautstellen, Parkplätze und

vieles mehr genutzt werden.



Rechtsträger erhalten ein praktisches Tool, um mit

Verbrauchssteuer, Ausschreibungen, Auktionen, Geschäftspässen,

Zollerklärungen und dergleichen zu arbeiten. Nahezu jede Aufgabe kann

anhand der intelligenten Verträgen dieser Blockchain automatisiert

und geschützt werden.



Das Projekt wird geleitet von Alexander Borodich,

Technologie-Investor, Gründer and geschäftsführender Gesellschafter

von VentureClub und ehemaliger Marketingleiter bei der Mail.ru Group,

Russlands größtem IT-Unternehmen.



Universa hat bereits eine Partnerschaftsvereinbarung mit John

McAfee unterzeichnet, der mittlerweile der Projekt-Berater ist und

Blockchain für sein Projekt "McAffee Coin" verwenden wird. Anfang des

Monats hat ApexFree, eine Plattform für die Integration von

Softwarelösungen, sieben Millionen USD in Universa investiert. Im

Rahmen des Vertrags wird ApexFree Platform Services die

Blockchain-Plattform-Lösung von Universa integrieren.



Alle sind willkommen, teilzunehmen und die aktuellsten

Informationen über das Universa-Blockchain-Projekt zu beziehen. Das

ICO startet am 28. Oktober.



Originaltext: universa.io

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063134

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063134.rss2



Pressekontakt:

Yury Antsiferov

+7-495-620-58

y.antsiferov@artox-media.ru