Osnabrück (ots) - Rosi Mittermaier bügelt die Unterhosen ihres Gatten und der Ski-Kollegen des Sohnes



Osnabrück. Ski-Legende Rosi Mittermaier-Neureuther hat große Freude daran, wenn ihr Sohn und Skistar Felix seine Sportkollegen mit nach Hause bringt. "Sie essen mit uns. Ich wasche ihnen die Wäsche. Das ist völlig normal", sagt die 67-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Das ist nach Angaben ihres Ehemannes Christian Neureuther (68) jedoch nicht alles: "Ted Ligety, der Amerikaner, der hat in seinem Leben noch nie die Unterhosen gebügelt bekommen. Bei Rosi sind seine Unterhosen gebügelt." Zugegebenermaßen seien auch seine Unterhosen gebügelt, was seine Gattin wie folgt begründet: "Gerade die Boxershorts kringeln sich doch immer ein, dann sehen sie nicht mehr schön aus. Wenn ich im Fernsehen Sport anschaue, kann ich nebenbei wunderbar bügeln." Die Eltern sind nicht nur stolz auf die sportlichen Leistungen ihres Sohns Felix, sondern vor allem darauf, dass der Junior Kinder mit seinem Schulprogramm "Beweg dich schlau!" motiviert und Werte vermittelt. Rosi Mittermaier: "Wenn du ein Kind hast, das sich derart engagiert, dann ist mir persönlich auch völlig egal, ob er Dritter oder Vierter wird." Gerade im Skirennsport sei der Zusammenhalt grandios. "Man hilft sich untereinander - und wenn der größte Konkurrent wie Marcel Hirscher mal gesundheitliche Probleme hat, dann schickt ihn der Felix zu seinem eigenen Arzt oder Physiotherapeuten", so Christian Neureuther.



