Höhere Mütterrente, Garantierente, frei wählbares Eintrittsalter: Die Präsidentin der Rentenversicherung Gundula Roßbach zweifelt an den Plänen der Jamaika-Parteien - und sagt, was wirklich helfen würde.

WirtschaftsWoche: Frau Roßbach, haben Sie Angst vor einer Jamaika-Koalition?Frau Gundula Roßbach: Angst? Nein. Sorge trifft es eher, wenn es etwa zu einer weiteren Erhöhung der Mütterrente kommen würde. Wir haben während der großen Koalition die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorhaben mit fast sieben Milliarden pro Jahr sehr teuer ist. Vor allem aber sind uns als Rentenversicherung die Steuermittel zur Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Leistung versagt worden.

Die CSU argumentiert aber sehr eingängig: Nicht alle Kinder sind in der Rente gleich viel wert. In der Tat bekommt man für Nachwuchs, der vor 1992 geboren wurde, weiterhin einen geringeren Rentenanspruch gutgeschrieben. Ist das gerecht?In der Rentenversicherung finden sich immer wieder vergleichbare Stichtagsregelungen. Jüngeren werden heute für die Rente keine Ausbildungszeiten mehr angerechnet. Auch ist beispielsweise die Anhebung der Altersgrenzen für die vorgezogenen Altersrenten für Frauen oder für Arbeitslose an Stichtage gekoppelt. Da gleicht sich vieles über Jahre und Jahrzehnte wieder aus.

Welche konkreten Folgen hätte der CSU-Plan denn für die Rentenkasse?Nach heutigem Stand würde der Beitragssatz bis 2022 nicht steigen. Die Lage der Rentenversicherung ist gut. Aber sollte die Aufstockung der Mütterrente wieder ohne Steuermittel gestemmt werden, müsste der Beitragssatz früher steigen als bisher erwartet.

Und wenn man nur die bisherige Mütterrente bei Kleinrentnern nicht auf die Grundsicherung anrechnete?Eine solche Freistellung müsste dann für alle gesetzlichen Rentenansprüche ...

