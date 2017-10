Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Jamaika-Parteien zu einer raschen Einigung bei Fragen von Migration und Integration ermahnt. "Kaum ein Thema hat die Menschen in unserem Land in den letzten zwei Jahren so stark bewegt wie die Flüchtlingspolitik. Auch die Sondierungsparteien liegen bei dem Thema am Ende des ersten Sachgesprächs zum Teil noch weit auseinander", sagte de Maizière der "Bild" (Samstagsausgabe).

Das habe niemanden überraschen können, so der Minister. De Maizière weiter: "Die Verantwortung für unser Land verlangt, dass wir in der schwierigen Verhandlungssituation die Nerven behalten und mit kühlem Kopf nach gemeinsamen Lösungen suchen, die vor allem die Menschen im Land mehrheitlich akzeptieren." Alle wüsste, dass die Integrationskraft jedes Landes ein begrenztes Maß habet und ebenso, dass Regelungen hierzu europäisch und national nicht leicht seien.

"Auf schrille Töne sollten jetzt deshalb alle verzichten. Das bringt uns einer Lösung nicht näher."