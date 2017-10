Liebe Trader,

Der Volkswagenkonzern hat am Freitag Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und positiv überrascht. Zugleich konnte der Umsatz gesteigert werden, die Gewinne ließen jedoch aufgrund von Nachrüstungen etwas nach. Dennoch sieht sich der Konzern in seiner bisherigen Strategie bestätigt und hält weiter an seinen Jahreszielen fest. Anleger nahmen dies gleich zum Anlass die Aktie über das Widerstandsniveau von grob 147,40 Euro anzuschieben und hierdurch ein Folgekaufsignal aufzustellen. Damit knüpft das Papier direkt an das in der Analyse vom 4. Oktober 2017: "Volkswagen VZ Analyse: Kurz vorm Kaufsignal, US-Absätze legen kräftig zu!" vorgestellte Ausbruchszenario nahtlos an und könnte mit einem weiteren Kaufsignal und damit einhergehenden Kursgewinnen glänzen.

Long-Chance:

Für eine eindeutige Signallage wäre ein Wochenschlusskurs oberhalb von 147,40 Euro wünschenswert, weil erst dadurch weitere Kursgewinne 156,55 Euro und damit an die aktuellen Jahreshochs ermöglicht werden. Bei einem direkten Long-Engagement sollte sich die Verlustbegrenzung allerdings noch um 143,70 Euro aufhalten, darunter ist nämlich von einem Fehlerausbruch und weiteren Abgaben zunächst in den Bereich von rund 140,00 Euro auszugehen. Hierdurch sollte es auch zu einem Test des erst kürzlich überwundenen Abwärtstrendkanals kommen, wo sich die Volkswagen Aktie wieder stabilisieren sollte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 149,75 Euro

Kursziel: 156,55 Euro

Stopp: < 143,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,05 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen VZ AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 149,75 Euro; 13:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

