Die Band Trailerpark ist mit dem Album "TP4L" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Es ist das erste Nummer-eins-Album für die vier Rapper. Die Band Santiano steht mit ihrem Album "Im Auge des Sturms" auf Platz zwei, gefolgt von dem Live-Album "We Got Love" der Kelly Family auf dem dritten Platz. Die Nummer eins der Single-Charts besetzt weiter der Rapper Bausa mit seinem Song "Was du Liebe nennst". Auf Platz zwei ist weiterhin Post Malone feat.

21 Savage mit "Rockstar". Den dritten Platz holt sich Zayn feat. Sia mit dem Titel "Dusk Till Dawn". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.