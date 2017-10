Führender Anbieter von elektronischen Navigationskarten für Seefahrer

Das Unternehmen Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN) gab heute bekannt, dass es Navionics S.p.A. übernommen hat, einen in Privatbesitz befindlichen weltweiten Anbieter von elektronischen Navigationskarten und Mobilfunkanwendungen für die Seefahrtsbranche.

"Navionics gilt seit Langem als führender Anbieter von höchst präzisen Navigationskarten und Mobilfunkanwendungen für Bootsfahrer", sagte Cliff Pemble, Präsident und CEO von Garmin. "Durch die Kombination der Inhalte von Navionics mit dem Content der Garmin-Angebote BlueChart und LakeVü werden wir unseren Kunden auf See eine Abdeckung mit der besten verfügbaren Breite und Tiefe anbieten können. Unser weiteres Vorhaben ist, die Marke Navionics beizubehalten und bestehenden Kunden von Navionics weiterhin Support anzubieten."

"Seit unserer Gründung setzen wir uns bei Navionics dafür ein, Produkte zu schaffen, die Bootsfahrten zu einem besseren Erlebnis machen", sagte Giuseppe Carnevali, Gründer und Präsident von Navionics. "Garmin teilt unsere Leidenschaft für die Seefahrt und ist ein ideales Unternehmen, um die Marke und den Ruf von Navionics in die Zukunft zu bringen."

Nebst einer beliebten App für Bootsfahrer hat Navionics ein umfassendes Archiv mit nautischen Karten für Weltmeere, Flüsse und Seen entwickelt. Viele dieser Karten wurden anhand der eigenen Vermessungen von Navionics entwickelt, die sowohl im Feld als auch durch Fernerkundung mit Satellitenbildern und durch Airborne Laser Scanning vorgenommen wurden.

Der Hauptsitz von Navionics befindet sich in der italienischen Stadt Viareggio. Weltweit verfügt das Unternehmen über rund 350 Mitarbeiter, die auch weiterhin beschäftigt werden. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme werden nicht veröffentlicht.

