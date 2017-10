Bad Marienberg - Der ifo Geschäftsklimaindex der gewerblichen Wirtschaft in Ostdeutschland sank im Oktober saisonbereinigt von 114,9 auf 113,7 Punkte, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nachdem der Index im Vormonat einen neuen Rekord erreichte, kühlte sich die Stimmung der ostdeutschen Unternehmer im Oktober wieder spürbar ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...