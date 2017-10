Zu denjenigen mit der inzwischen längsten Betriebszugehörigkeit - 40 Jahre - gehört Diplom-Kaufmann Norbert Hager. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und Verkaufsleiter für die gesamte Unternehmensgruppe. Bereits während seines Studiums an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg war er im Unternehmen tätig. In den 70er Jahren wandelte er die bestehenden Handelsstrukturen in der Organisation - auch durch innovative Technologien - um in eine moderne Industriestruktur. In dieser Zeit führte er die erste multitaskingfähige Datenverarbeitung ein. Seitdem sorgt er auch für die kontinuierliche Modernisierung der IT-Landschaft von Schumacher Packaging. Sein unternehmerisches Denken und seine Offenheit für Innovationen spielten seit jeher eine große Rolle für den Vertriebserfolg des Unternehmens. Norbert Hager hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass sich Schumacher Packaging vom regionalen Anbieter für Mittelständler zum europaweiten Partner für große Markenartikler entwickelt hat.

Karin Backert aus dem Verkaufsinnendienst und Maschinenführer Inliner Franz-Peter Beyersdorfer feiern ebenfalls ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum. Ebenso wie Rudi Herr, Maschinenführer WPA, der sich nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit zudem in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Schumacher Packaging gratuliert überdies zum 35. Betriebsjubiläum:

Jürgen Beyer, Kraftfahrer; Gueltekin Bicer, Mitarbeiter konstruktive Abteilung; Wolfgang Hager, Mitarbeiter Versand; Bernd Strößner, Kraftfahrer.

Zum 30. Betriebsjubiläum:

Hasan Bel, Mitarbeiter konstruktive Abteilung; Detlef Beckert, Kraftfahrer; Harald Dehmel, Mitarbeiter Versand; Rudolf Günther, Kraftfahrer; Jürgen Kern, Arbeitsvorbereitung; Wolfgang Schaller, Maschinenführer Stanze.

Zum 25. Betriebsjubiläum:

Daniela Ammon, Verkauf Innendienst; Jörg Bornhöfft, Kraftfahrer; Maik Engelhardt, Betriebselektriker; Gert Friese, Maschinenführer Stanze; Hanim Gelgec, Mitarbeiter Taper/Handheftung; Uwe Hofmann, Mitarbeiter ...

