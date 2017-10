Shanghai (ots/PRNewswire) - Das Antai College of Economics and Management (ACEM) gibt mit Freude bekannt, dass sein Executive-MBA-Studiengang im Ranking der Financial Times weiter aufgestiegen ist und dieses Jahr auf dem sechsten Platz weltweit geführt wird.



Seit er 2013 erstmals in den Rankings erschien, konnte sich der Studiengang um 26 Plätze verbessern und rangiert seit drei Jahren in Folge unter den zehn weltweit führenden seiner Art.



Der Studiengang belegt zudem:



- den ersten Platz weltweit beim Kriterium "Gehaltssteigerung" - den zweiten Platz weltweit beim Kriterium "Gehalt heute"



In anderen Beurteilungskriterien hat der Studiengang ebenfalls deutlich zugelegt. Beim Kriterium "Karrierefortschritt" verbesserte er sich im Vorjahresvergleich um 44 Positionen. Beim Kriterium "Erreichte Ziele" wird er nun auf Rang 14 weltweit geführt.



Durch die zunehmende Zahl weiblicher Führungskräfte und Unternehmerinnen in der kosmopolitischen Stadt Shanghai belegt der Studiengang auch den 13. Rang weltweit beim Kriterium "Studentinnen".



Dank seiner Stärke, Wissen über die Welt mit lokalen Einsichten zu verknüpfen, konnte der Studiengang trotz im Vorjahr erlassener neuer Vorschriften der chinesischen Regierung nachhaltige Fortschritte erzielen und seine Position unter den führenden zehn seiner Art weltweit behaupten.



Der Studiengang zielt darauf ab, Lernende zu ethisch bewussten Wirtschaftsführern auszubilden und bedient sich praktischer, auf die konkreten Anforderungen des Geschäftslebens Chinas zugeschnittener Lehrinhalte. Die Kursmodule konzentrieren sich auf Innovation, Finanzierung und die Online-Wirtschaft. Dabei werden neueste Ideen und Entwicklungstrends integriert - aufbauend auf intensiven Analysen der chinesischen Wirtschaft und zahlreichen Fallstudien über chinesische Unternehmen.



Der Studiengang versucht nun auch, über Module in anderen Ländern - darunter in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Israel und Singapur - internationale Sichtweisen zu vermitteln. Über Austauschangebote und Praktika haben Studenten die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern und greifbare Erfahrungen zu sammeln.



"Der EMBA-Studiengang orientiert sich stark an aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Er will Führungskräfte für die Industrie weiterbilden, die die wirtschaftliche Entwicklung Chinas vorantreiben können", so Zhou Lin, Dekan des ACEM.



"Mit viel Engagement hat das College auch besondere für chinesische Wirtschaftshochschulen geeignete Lehrmethoden entwickelt und eigene Antworten auf die neuen Herausforderungen in der Wirtschaftsbildung Chinas eingearbeitet.



Je nationaler, desto internationaler: Das ist die Kernkompetenz hinter den Fortschritten des ACEM in den weltweiten Rankings", fasst Dekan Zhou zusammen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/589232/EMBA_RANKING.jpg



