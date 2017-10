Erfurt (ots) - Breakdance, Hip-Hop, Ausdruckstanz, Showtanz, Contemporary und Ballett: Dank vieler unterschiedlicher Stile verwandelt sich KiKA in einen Tanzsaal. Am 1. November startet die Premiere der neuen Doku- Serie "My Move - Tanz deines Lebens!" (MDR) bei KiKA. In 20 Folgen begleiten die Zuschauer junge Teilnehmer, die die Chance bekommen, gemeinsam als Crew die große Bühne zu rocken - montags bis donnerstags, jeweils um 20:10 Uhr in zwei Folgen hintereinander.



Unter hunderten Bewerbern wurden 19 junge Tänzer zwischen 13 und 16 Jahren aus Deutschland und der Schweiz ausgewählt, die zeigen dürfen, was sie tänzerisch drauf haben. Vor einer dreiköpfigen Jury müssen sie alles geben. Die Zuschauer erwarten ganz unterschiedliche Tanzstile und die Jury hat die Qual der Wahl: Für welche Tänzer und welche Tanzstile wird sie sich am Ende entscheiden?



Die Jury, das sind: "Vio" alias Violetta Kromer, Tänzerin und Choreografin, die unter anderem bei "Dance, Dance, Dance" und "Deutschland tanzt" bereits Prominente für den großen Auftritt gecoacht hat. "Lehmi" alias Phillip Lehmann von der national und international gefeierten Hip-Hop-Tanzcrew "The Saxonz". Und "Iggy" alias Ignacio Uriarte, Singer/Songwriter von "Lions Head", der seine Erfahrungen als Künstler und Bühnenperformer an die jungen Teilnehmer weitergeben will.



Nur acht Tänzer werden es am Ende in die "My Move"-Dance-Crew schaffen. Ihnen winken vier Wochen Profi-Coaching von den drei Jury-Mitgliedern und ein Mega-Auftritt, der alle überraschen wird. Die Serie nimmt die Zuschauer mit auf die abenteuerliche Reise dieser acht jungen Tänzer, die die Chance bekommen, gemeinsam die ganz große Bühne zu rocken und den Alltag von Profitänzern kennenzulernen. Zusätzlich gibt es unter mdr.de/mymove ein umfassendes Online-Angebot unter anderem mit Anleitungen zum Nachtanzen und Profitipps von "Lehmi" und "Vio".



"My Move - Tanz deines Lebens!" macht da weiter, wo die üblichen Castingshows enden: "Wir begleiten die Kids über den gesamten Prozess - vom Casting bis zum großen Auftritt. Wir zeigen, wie die acht ganz unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen, in dem sie sich trotz Konkurrenz gegenseitig unterstützen. Als Doku-Serie ist dieses Format einmalig", erklärt Dr. Astrid Plenk, Leiterin der Kinder- und Familienredaktion beim MDR. "My Move" wird im Auftrag des MDR von der StarshipFilm GmbH produziert. Verantwortliche Redakteurin beim MDR ist Anke Gerstel.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de