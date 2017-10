Liebe Leser,

Infineon hat mitgeteilt: In Bezug auf Mitteilungen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens besteht derzeit eine "Quiet Period" bzw. "Auszeit". Dieser Zeitraum begann demnach bereits am 15. Oktober 2017 und soll bis zum 14. November 2017 andauern. In diesem Zeitraum ist mit einer eingeschränkten Kapitalmarktkommunikation von Infineon zu rechnen. Warum ausgerechnet bis zum 14. November? Deshalb: An dem Tag soll laut Plan bei Infineon das Ergebnis zum vierten Quartal ... (Peter Niedermeyer)

