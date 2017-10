Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen auf "Buy" belassen. Die Telekom sei der attraktivste der ehemaligen Telekommunikations-Monopolisten in Europa, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Branchenstudie vom Freitag. Das liege an den unterschätzten Wachstumsmöglichkeiten auf dem deutschen Markt./men/das Datum der Analyse: 27.10.2017

ISIN: DE0005557508